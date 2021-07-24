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Başkan Salaş'ın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Nevşehir 24.07.2021, 12:20
Borsa Başkanı Salaş Mesajında; “Günümüzde her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görmektedir.
İlimizde ki basın-yayın çalışanlarının bu sorumluluk bilinciyle yaptıkları ve yapacakları duyarlı çalışmaların ilimizin her alanda başarıya ulaşmasında büyük katkı sağlayacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; ilimiz Nevşehir'de ve bölgemizde duyarlı, sorumlu ve özverili şekilde görevini yerine getiren değerli basın mensupları nezdinde tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde kaydetti.