Başkan Salaş'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104’nci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi’nin Türk Milleti’nin bağımsızlık ve onur mücadelesini taçlandıran şanlı bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Başkan Salaş mesajında şu görüşlere yer verdi: "Gazi Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusu ve yüce milletimiz, 3 Kasım 1914 ve 18 Mart 1916 yılları arasında `Çanakkale geçilmez` diyerek Gelibolu yarımadasında canı pahasına, kara ve deniz savaşlarıyla, vatan ve bağımsızlık adına düşmana karşı büyük bir zafer kazanmıştır.

Bu mücadele ile azimli Türk milleti Kurtuluş savaşının yolunu açarak, Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atılmasını sağlayan bir zafer destanı yazmıştır. Bu zafer Türk milletinin vatan sevgisini ve tüm olumsuzluklara rağmen başarma gücünü ortaya koyan eşsiz bir kahramanlık öyküsüdür.

Tarihin akışını değiştirmekle beraber, Türklerin toprakları söz konusu olduğunda inanç ve dayanışmasını tüm dünyaya göstermiştir. Her yıl 18 Mart ta kutladığımız Çanakkale zaferi, Türk milletinin bağımsızlığı için, verdiği kahramanca mücadelenin, gelecek nesillere aktarılması adına büyük önem taşımaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, tarihin akışını değiştiren şanlı Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal ve istikbal destanımızın tüm kahramanlarını şükran ve minnetle yad ediyor, ‘Bu topraklar için toprağa düşmüş’ tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” diyerek sözlerine son verdi.