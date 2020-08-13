Başkan Salaş, ikinci 500’e giren Doğa Tohumculuk'u tebrik etti

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2019 yılı sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan sonuçlar göre, Doğa Tohumculuk Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş firması ISO tarafından her yıl hazırlanan “İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde 479. sıradan girmeyi başardı.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye'nin İkinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan Doğa Tohumculuk Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş firmasını tebrik etti.

Başkan Salaş, "İlk 500’de Nevsac firmasında olduğu gibi ikinci 500’de yer alan firmamız Doğa Tohumculuk Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'de şehrimizin gurur kaynağı olmuşlardır" dedi...

Doğa Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Karahan ve tüm firma çalışanlarını tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Başkan Salaş, her geçen yıl Nevşehir'den daha fazla firmanın bu listede yer alacağına yürekten inandığını vurguladı.