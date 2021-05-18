Başkan Salaş, hububat ve bakliyat taban fiyatlarını değerlendirdi
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, 2021 yılı hububat ve bakliyat alım fiyatlarını değerlendirdi.
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2021 dönemi TMO alım fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Hububat ve bakliyatta açıklanan taban fiyatlarının tatminkar ve piyasa koşullarına uygun bir fiyat olduğunu kaydeden Salaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çiftçiler için açıkladığı destekler ve hububat alım fiyatlarının üreticileri memnun ettiğini ifade etti.
Hububat alım fiyatlarının hasat başlamadan açıklanmasının üreticinin mağduriyet yaşamaması açısından da büyük önem taşıdığına işaret eden Salaş, "Fiyatın hasat öncesinde açıklanması çok doğru bir karar" dedi.
Çiftçilere bereketli hasatlar dileyen Başkan Salaş, çiftçilerin her zaman yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür etti.