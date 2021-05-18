Başkan Salaş, hububat ve bakliyat taban fiyatlarını değerlendirdi

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2021 dönemi TMO alım fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hububat ve bakliyatta açıklanan taban fiyatlarının tatminkar ve piyasa koşullarına uygun bir fiyat olduğunu kaydeden Salaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çiftçiler için açıkladığı destekler ve hububat alım fiyatlarının üreticileri memnun ettiğini ifade etti.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TMO 2021 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladı. Sert ekmeklik buğday ton başına 1.650 TL'den 2.250 TL'ye Arpa 1.275 TL'den 1.750 TL'ye çıkarıldı. Hububatta ton başına prim destek ödemesi 275 TL. Hayırlı olsun" dedi.

Hububat alım fiyatlarının hasat başlamadan açıklanmasının üreticinin mağduriyet yaşamaması açısından da büyük önem taşıdığına işaret eden Salaş, "Fiyatın hasat öncesinde açıklanması çok doğru bir karar" dedi.

Çiftçilere bereketli hasatlar dileyen Başkan Salaş, çiftçilerin her zaman yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür etti.