Başkan Salaş, Hisarcıklıoğlu’na Nevşehir’in İsteklerini Aktardı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Koronavirüs nedeni ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen programda, Türkiye genelindeki 365 oda ve borsanın yönetim kurulu başkanlarına, slaytlar eşliğinde, salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirleri ve çalışmaları aktardı.

Toplantıda, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar ile mevcut duruma ilişkin istişare yapıldı.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Covid-19 pandemisinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkilediğini belirterek, bu süreçte önceki dönemlerde olduğundan daha çok Oda ve Borsalara görev düştüğünü ve bu anlamda Oda ve Borsaların görüş, öneriler ve taleplerini almaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Hisarcıklıoğlu, Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirlerin ve çalışmaların, sektörün üzerindeki etkilerini azalttığını da vurgulayarak, “Tüm dünyayı etkileyen bu salgının, ülkemiz üzerindeki olumsuz hareketlerini de Allah'ın izni ile birlik ve beraberlik içerisinde atlatacak güçteyiz” dedi.

Sunumunun sonrasında, başkanların görüş, öneri ve taleplerini aldı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen programa Nevşehir'den bağlanan, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ise” Üyelerimizin talep, öneri ve sıkıntılarını geçtiğimiz günlerde olduğu gibi bugün de canlı bağlantı ile TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na bir kez daha aktarma fırsatı yakaladık. Bu konuda başta Cumhurbaşkanlığımızın ve Bakanlıklarımızın aldığı tedbirler ve sundukları destek paketleri esnafımız için bir can suyu olmuştur. Şu an dünyanın neredeyse tamamı, son yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak tanımlanan Covid-19 salgınından mustarip durumda. Dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük krizi yaşıyoruz. Ülkemiz de buna karşı topyekûn mücadele veriyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere işinin başında olan tüm çalışanlarımıza, girişimcilerimize ve işverenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır” şeklinde konuştu.

TOBB ARACILIĞIYLA HAYATA GEÇİRİLEN DESTEKLER CAN SUYU OLDU

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, toplantıda bugüne kadar birliklerine bağlı oda ve borsalar aracılığıyla ekonomide hayata geçirilen destekleri dile getirdi ve şu konuları sıraladı:

İşte Ekonomide Hayata Geçen Destekler:

VERGİLERLE İLGİLİ:

 Mart ayına dair KDV, 1 ay ertelendi.

 Muhtasar-KDV-SGK ise, 6 ay ertelendi.

 Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi dairesi internet adresinde, mücbir sebep durum sorgu ekranı açıldı; böylelikle mücbir sebebe girip girilmediği sorgulanabilecek.

MALİ YÜKLERİN AZALTILMASIYLA İLGİLİ:

 KOSGEB’in 30 Haziran’a kadar tahakkuk edecek alacakları, 2021’e ertelendi.

 Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.

 Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak.

 Geri Kazanım Payı (GEKAP) beyannameleri, 6 ayda bir verilecek.

 Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi, 30 Haziran’a ertelendi.

 Turizm sektöründe otel kiralamalarına ilişkin Nisan, Mayıs ve Haziran ayları hasılat payı ödemeleri ve irtifak hakkı bedelleri, 6 ay süreyle ertelendi.

 Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

KREDİ İMKÂNI SAĞLANMASI İÇİN:

 COVID-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kamu bankalarına olan kredi anapara ve faiz ödemeleri de, 3 ay öteleniyor.

 Kamu bankalarından, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli ve %7,5 faiz+1,5 komisyonlu İş’e Devam Kredi Desteği veriliyor.

 Çek ödemesi için ise Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz Çek Ödeme Destek Kredisi %9,5 faiz + % 1 komisyon imkanı getirildi.

 24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek.

 30 Haziran’a kadar vadesi gelecek reeskont kredilerine 90 gün vade uzatımı, yeni kullanılacak reeskont kredilerine ise 12 ay ek taahhüt kapama süresi tanındı.

 Bankalara yönelik, BDDK nezdinde şikayet hattı oluşturuldu.

KEFALET DESTEĞİ İÇİN:

 Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 500 milyar TL’ye çıkarıldı.

 31.12.2020 tarihine kadar kullandırılacak kredilerde, ‘vergi borcu yoktur’ ve ‘SGK prim borcu yoktur’ belgeleri aranmayacak.

 Ticari Alacak Sigortası kapsamına, cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan orta ölçekli işletmeler de dahil edildi.

İDARİ İYİLEŞTİRMELER OLDU:

 Kamu ihalelerinde Covid-19 nedeniyle sözleşme şartlarının yerine getirilememesi halinde, süre uzatımı veya sözleşmenin feshedilmesi mümkün hale geldi.

 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak.

 İcra ve iflas takipleri, 30 Nisan'a kadar durduruldu.

 Kapasite Raporlarının süreleri, 1 Mayıs’a uzatıldı.

 Haziran ayında Oda ve Borsalara ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam aidatları, gecikme zammı ve faiz tahakkuk ettirilmeksizin Ekim ayına ertelendi.

 20 yaş altında çalışanlara, sokağa çıkma izni verildi.

 Pandemi hastanesi ilan edilen özel hastanelere, SGK’nın ödemesi yükseltildi.

İSTİHDAMIN KORUNMASINA YÖNELİK:

 Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi.

 Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı, 10’dan 2’ye düşürüldü.

 Telafi çalışma süresi, 2 aydan 4 aya çıkartıldı.

 Turizm sektöründe, iş sözleşmeleri askıda olan çalışanlardan Nisan ayında sigortalı girişi yapılan işçiler, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) kapsamına alındı.

 Kısa Çalışma Ödeneği kapsamındaki çalışanın kısa çalışma ücreti ile net maaşı arasındaki fark, SGK bildirimi ‘0 gün’ yapılarak işverence ödenebilecek.

 Kısa çalışma kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışmasını sürdüren çalışanlar için, asgari ücret desteği ödenmeye devam edecek.

ULAŞIMLA İLGİLİ İYİLEŞTİRMELER:

 Sağlık Bakanlığı tarafından, Kapıkule Gümrük Kapısına hızlı tanı testi yapan mobil laboratuvar kurulmasına ve hızlı tanı Kovid-19 testi yapılmasına onay verildi.

 Mersin Limanı’nda, ardiye ücretleri düşürüldü.

 Muayene süresi gelen tüm araçlar için araç muayene süreleri, 3 ay ertelendi.

 Egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri 3 ay süreyle ertelendi.

 11 Mart 2020 tarihi itibariyle, ticari taşımacılık yapan firmaların yetki belgelerinde kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen tır, kamyon, kamyonet vb. araçların yetki belgelerinden düşüm işlemleri ertelendi.

 Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde de Habur’da başlatılmıştı) tampon bölgede şoför, dorse veya konteyner değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak.

TARIM SEKTÖRÜ:

 Mevsimlik tarım işçilerinin tarım arazilerine ulaşım ve barınma-çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik, düzenleme yapıldı.

 Tarım Kredi Kooperatiflerine Nisan ve Mayıs’ta ödenmesi gereken krediler, faizsiz olarak 2 ay süreyle ertelendi.

 Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşık 1.9 milyar TL’lik destekleme ödemesi yapacağını açıkladı.

 Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL’ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için ise 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek.