Başkan Salaş, fedakar sağlık kahramanlarının bayramını kutladı

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş yayınladığı mesajda, "Bir nefeslik sıhhatin bile değeri ölçülemezken, bizim sıhhat ve sağlığımız için yedi gün yirmi dört saat mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan sağlık çalışanlarına şükran ve minnet borçluyuz" dedi.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlamada şu ifadelere yer verdi: "Hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız, zor şartlar altında, 365 gün, 24 saat toplumun sağlığı için çalışıyor ve önemli bir görev yapıyor. Bizlerin ve sevdiklerimizin sağlığı için gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışarak kahramanlık örneği gösteren sizlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle zorlu geçen pandemi döneminde daha fazla efor sarf ederek çalışan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Hakkınızı hiçbir zaman ödeyemeyiz.

Bu vesilelerle; Hekimlerimizin, hemşirelerimizin, Ebelerimizin, Sağlık Memurlarımızın ve Tüm Tıp Camiasının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz. Bu günün anısına hayatta olmayan değerli Hekimlerimizi de saygıyla anıyor ve Allah’tan Rahmet diliyoruz” dedi.