Son Dakika
Başkan Salaş, fedakar sağlık kahramanlarının bayramını kutladı
Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, “14 Mart Tıp Bayramı” ile ilgili bir mesaj yayınladı.
Nevşehir 12.03.2021, 22:57
Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş yayınladığı mesajda, "Bir nefeslik sıhhatin bile değeri ölçülemezken, bizim sıhhat ve sağlığımız için yedi gün yirmi dört saat mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan sağlık çalışanlarına şükran ve minnet borçluyuz" dedi.
Bu vesilelerle; Hekimlerimizin, hemşirelerimizin, Ebelerimizin, Sağlık Memurlarımızın ve Tüm Tıp Camiasının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz. Bu günün anısına hayatta olmayan değerli Hekimlerimizi de saygıyla anıyor ve Allah’tan Rahmet diliyoruz” dedi.