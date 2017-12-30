Başkan Salaş'dan Yeni Yıl Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, mesajında şu görüşlere yer verdi: ''2017 yılını geride bırakarak yeni umut ve beklentilerle yeni bir yıla daha giriyoruz. Sevgi, barış ve hoşgörüsü ile dünya' ya örnek olan Nevşehir'imizde yeni umutları beraberinde getiren bir yeni yılı daha sizlerle birlikte karşılamaktan mutluluk duyuyoruz.'' dedi.

Salaş; “Ülkemiz ve milletimiz açısından gerekse de dünyamız için önemli gelişmelerin yaşandığı; üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıp, yeni bir yıla mutlu yarınların umut ve kararlılığıyla merhaba diyoruz.

Bir yılı daha geride bırakırken arkamıza dönüp baktığımızda hiç istemediğimiz terör olayları ve ülkemizin yanında komşu ülkelerle yaşanan savaşlar bizleri etkiledi. Ancak dik duruşumuzu, mücadele azmimizi ve gelecekle ilgili hedeflerimizi hiç değiştirmedik. Devletimiz her türlü karanlığı, çirkin olayları yok edecek ve hepsinin üstesinden gelecek güce sahiptir.

2018 yılında da hedeflerimizi yüksek belirleyerek, sadece ilimizin değil ülkemizin de gelişmesinde söz sahibi olmayı amaçlıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi, mesleklerinde başarılı, vizyonu yüksek kadrolarımızın çalışma azmini en büyük sermayemiz olarak görüyorum.

İş dünyası olarak ülkenin geleceğine umutla baktıklarını ifade eden Salaş şunları söyledi; "İnşallah ülkemizin bulunduğu bu coğrafyada huzuru ve ülkemizdeki istikrar ortamını bozmak isteyenlerin hevesleri kursağında kalacak ve büyüme rakamlarıyla dünyanın dikkatini üstüne çeken ülkemiz gelişen ülkeler arasındaki yükselişini sürdürecektir. Bu vesileyle, Allah'tan, 2018 yılının yaşamımıza daha fazla umut, sevinç, mutluluk ve iş dünyamıza bereket, ülkemize ve coğrafyamıza huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Güzel yıllar, mutlu yarınlar hep milletimizin olsun. Ülkemin her ferdinin yeni yılını tebrik eder, sağlık, huzur ve mutluluk dilerim."