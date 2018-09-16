Başkan Salaş'dan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak olan 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı nedeniyle tüm öğrenci, öğretmen, veli ve idarecileri şimdiden okul heyecanının sardığını belirten Başkan Salaş, Yeni bir eğitim-öğretim yılının ülkemize ve Nevşehir’e hayırlı olması temennisinde bulundu.

Borsa Başkanı Salaş, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Toplumların kalkınması rahat ve huzura ulaşmasının tek yolu yarınımız olan çocuklarımızın iyi bir eğitim almasından geçmektedir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan ailelerinin ve ülkenin her köşesinde büyük fedakarlıklarla hizmet veren öğretmenlerimizin coşkusunu yürekten paylaşıyorum. Eğitime ve insana yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu biliyor bu anlayış içinde, Nevşehir Ticaret Borsamız olarak her zaman tam destek verdiğimiz eğitim konusunda öğretmenlerimize, çocuklarımızın yetiştirilmesindeki büyük fedakarlıkları, emekleri ve gönüllerinden gelen sevgi için teşekkür ediyorum. Onların bu çabası daha güçlü bir Türkiye, daha müreffeh bir gelecek için en büyük güvencemizdir. Bu düşünceyle ilköğretim haftasını kutluyor, 2018-2019 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.