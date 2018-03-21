Başkan Salaş'dan Regaib Kandili Kutlama Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, yayımladığı mesajında; Regaib, Miraç, Berat Kandillerini ve Kadir Gecesini barındıran, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan mübarek üç aylara erişmiş olmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti. Salaş,"Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu ayları Rabbimize yaklaşmak için ibadet ve tövbeyle değerlendirirken, birbirimizle yakınlaşmak, kardeşliğimizi pekiştirmek, aramızdaki anlaşmazlıkları kardeşlik potası içinde eritmek için de bir fırsat olarak görmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam aleminin üç aylarını ve Perşembe gecesi idrak edeceğimiz Regaib Kandilini tebrik eder, bu mübarek günlerin İslam aleminin ve milletimizin birlik, beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ederim” dedi.