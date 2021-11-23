Başkan Salaş'dan Öğretmenler Günü mesajı

Hiçbir ücret ya da bedelin öğretmenlik görevini icra etmenin; ailesine, milletine, devletine ve ülkesine faydalı bireyler yetiştirmenin karşılığı olamayacağını dile getiren Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş; “Milletimizin aydınlık geleceği kucaklayan kolları ve umut çiçekleri olan çocuklarımızı yetiştirenler öğretmenlerimizdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de öğretmenlerimiz yurdun en ücra köşelerinde fedakârca çalışmakta, zaman zaman güçlüklerle mücadele etmekte, bulunduğu yerdeki insanlara yeni ufuklar açmak için çaba harcamaktadır” dedi.

Türkiye’nin yapılanmasında en önemli görevi öğretmenlerin üstlendiğini vurgulayan Başkan Salaş; "Bu duygu ve düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Mevla’mdan rahmet diliyor, Bizlere; sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, ilimi, bilimi, kısacası iyi ve başarılı bir insan olma yolunda gerekli olan her değeri öğreten öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.