Başkan Salaş'dan Muharrem ayı ve hicri yılbaşı mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş, 09 Ağustos 2021 Pazartesi günü idrak edeceğimiz Muharrem ayı (1 Muharrem 1443) ve Hicri yılbaşı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Hicrî 1443 senesinin ilk ayı olan Muharrem ayının dört mübarek aydan biri ve İslam takviminin başlangıcı olduğunu belirten Başkan Salaş, "Yeni Hicri Yılın tüm İslam alemine ve insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum,” dedi.

NTB Başkanı Salaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Mekke’den Medine’ye hicretini esas alan Hicri yılbaşı, Hicri Takvimin başlangıcıdır. Takvimin ilk ayı ise, mübarek Muharrem ayıdır.

Bu vesileyle İslam âleminin, Türk Milletinin, değerli hemşehrilerimin ve Nevşehir Ticaret Borsası ailesinin mübarek Muharrem ayını ve Hicri yılbaşını kutluyorum. Cenabı Allah, akan Müslüman kanı ve gözyaşlarını durdursun. İslam âlemini huzura ve mutluluğa kavuştursun. Tüm Dünya'nın Covid 19 salgınından kurtulmasına vesile kılsın.” dedi.