Başkan Salaş'dan Kadir Gecesi Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, ‘Kadir Gecesi’ ile ilgili olarak, “Bu mübarek gecenin tüm insanların gönül dünyalarına ışık saçmasını, vicdanlarını aydınlatmasını diliyor, Rabbimden ülkemizin ve milletimizin selametini diliyorum” dedi.

"On bir ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken, 'Bin aydan daha hayırlı' olarak nitelendirilen Kadir Gecesi'ne kavuşuyor olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Bu gecede dargınlık, kırgınlıklara son verilmesi, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği geçerli kılmak gerektiğini ifade eden Borsa Başkanı Salaş, mesajında şunları kaydetti:

"Bu gece kırık kalpleri onaralım, dostluğu, birliği, beraberliği pekiştirelim. Kadir Gecesi'ni idrak ederken açları, yoksulları, zulme maruz kalmışların haklarını düşünmemiz, onların dertleriyle dertlenmemiz, yaralarını sarmamız gerekir. Bu bütün Müslümanların üzerine düşen bir görev ve sorumluluktur. Kadir Gecesi, en faziletli ve kutsal gecelerden biridir. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Kadir Gecesi sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gece olduğunu ifade eden Başkan İbrahim Salaş, "Dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hâkim kılmak için bu gece insanlara önemli fırsatlar sunmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, İslam Alemi'nin ve tüm Nevşehirli hemşerilerimin Kadir Gecesi'ni tebrik eder, bu gecede yapılan duaların birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insanlığın sağlıklı, huzur içinde yaşamasına ve dünya barışının gerçekleşmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim” ifadesini kullandı.