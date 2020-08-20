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Başkan Salaş'dan Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajı
Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş, 20 Ağustos 2020 Perşembe günü idrak edeceğimiz Muharrem ayı (1 Muharrem 1442) ve Hicri yılbaşı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Nevşehir 20.08.2020, 08:21
Hicrî 1442 senesinin ilk ayı olan Muharrem ayının dört mübarek aydan biri ve İslam takviminin başlangıcı olduğunu belirten Başkan Salaş, "Yeni Hicri Yılın tüm İslam alemine ve insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum,” dedi.
Bu vesileyle İslam âleminin, Türk Milletinin, değerli hemşehrilerimin ve Nevşehir Ticaret Borsası ailesinin mübarek Muharrem ayını ve Hicri yılbaşını kutluyorum. Cenabı Allah, akan Müslüman kanı ve gözyaşlarını durdursun. İslam âlemini huzura ve mutluluğa kavuştursun. Tüm Dünya'nın Covid19 salgınından kurtulmasına vesile kılsın. ”dedi.