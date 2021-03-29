Başkan Salaş'dan Güven tazeleyen Başkan Ekici'ye Tebrik Mesajı

Salaş mesajında, genel kurulda güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Bayram Ekici ve yönetimini tebrik etti.

Basının önemine değinin Başkan Salaş, "Demokrasinin güzel bir örneğinin sergilendiği genel kurulda üyelerinden aldığı oylarla yeniden başkan seçilen ve güven tazeleyen Ekici'yi tebrik ederim. Bayram Ekici ve ekibine başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.