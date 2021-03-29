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Başkan Salaş'dan Güven tazeleyen Başkan Ekici'ye Tebrik Mesajı
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına yeniden seçilen Bayram Ekici ve Yönetimini tebrik etti ve başarı diledi.
Nevşehir 29.03.2021, 15:46
Basının önemine değinin Başkan Salaş, "Demokrasinin güzel bir örneğinin sergilendiği genel kurulda üyelerinden aldığı oylarla yeniden başkan seçilen ve güven tazeleyen Ekici'yi tebrik ederim. Bayram Ekici ve ekibine başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.