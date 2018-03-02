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Başkan Salaş'dan Afrin Şehitlerimiz İçin Taziye Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Afrin operasyonunda şehit düşen askerlerimize taziye mesajında bulundu.

02 Mart 2018 Cuma 19:16
Başkan Salaş'dan Afrin Şehitlerimiz İçin Taziye Mesajı
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Başkan Salaş, “Suriye’nin Afrin kırsalında güvenlik güçlerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 8 askerimizin şehit olması, 13 askerimizin yaralanması ulusumuzu derin bir acı ve üzüntüye boğmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir teşkilatları olarak, ülkemizin bekası için şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Türk Milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.
 

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