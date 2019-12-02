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Başkan Salaş'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Nevşehir 02.12.2019, 15:08
Salaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak anılmaktadır.
Bu nedenle toplumumuzun birer parçası olan engelli bireylerimiz için daha duyarlı ve bilinç düzeyi yüksek bir toplum olmalı, bunun için gayret göstermeliyiz. Engellerin kaldırıldığı bir dünya temennisi ile tüm engelli bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü tebrik ediyor; aileleri ve sevdikleriyle sağlıklı bir yaşam ve engelsiz bir dünya dileyerek saygı ve sevgilerimi sunuyorum”
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