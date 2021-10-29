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Başkan Salaş'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Nevşehir 29.10.2021, 12:06
NTB Başkanı İbrahim Salaş, mesajında şu sözlere yer verdi:
Cumhuriyet’imize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakârlıkta bulunmak, hepimizin müşterek vazifesidir.
Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünde Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal etmiş olan aziz silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, rahmet ve minnetle anıyorum. Bu vesile ile Nevşehir Ticaret Borsası Üyelerimizin “Cumhuriyet Bayramını” kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.