Başkan Salaş'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

NTB Başkanı İbrahim Salaş, mesajında şu sözlere yer verdi: "Cumhuriyetimizin 97 yıllık tarihi, milletimizin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut veren, attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönemdir.

Cumhuriyet’imize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakârlıkta bulunmak, hepimizin müşterek vazifesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünde Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal etmiş olan aziz silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, rahmet ve minnetle anıyorum. Bu vesile ile Nevşehir Ticaret Borsası Üyelerimizin “Cumhuriyet Bayramını” kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.