Başkan Salaş'dan "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü" Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında; "Doğru ve gerçek haberlerle görsel ve yazılı olarak görevini yerine getiren yerel ve ulusal basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutlar, sağlık, huzur ve başarılar dilerim" dedi.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Türkiye’nin ilk özel fikir gazetesi olan Tercüman-ı Ahval’in yayın hayatına başladığı 21 Ekim’in her yıl “Gazeteciler Bayramı” olarak kutlandığını belirtti.

“Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından ve temel taşlarından biri olan basın; düşünce ve haber alma özgürlüğümüzü sağlayan etkili araçlardan biridir" diyen Salaş; Zaman içinde hem teknolojik, hem insan kaynağı ve hem de etik değerler bakımından terakki eden basınımızın bundan sonra da bu gelişimini devam ettirerek milletimize ve insanlığa hizmet edeceğine inancımız tamdır. Toplumu aydınlatmak ve bilgilendirmek için zor koşullarda, bazen hayatlarını hiçe sayarak, ilimiz de, ülkemizde ve dünyada olup biteni bizlere ulaştırmak için fedakârca çalışan gazetecilerimizi bir gün değil, her gün anmalı ve anlamalıyız.

Edindikleri bilgiyi ilkeli, tarafsız ve doğru bir şekilde kamuoyuyla paylaşan, meslek ilkelerine bağlı kalarak özveriyle çalışmaya gayret gösteren başta Nevşehir’deki gazetecilerimiz olmak üzere ülkemizdeki bütün basın mensuplarının 21 Ekim Gazeteciler Bayramı’nı kutlar, meslek hayatlarında kendilerine başarı ve kolaylıklar dilerim.”