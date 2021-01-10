Başkan Salaş'dan 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı…

Salaş, mesajında, basın kuruluşlarının devletin şeffaflaşmasına, gelişmesine ve güçlenmesine tarihin her döneminde önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Gazetecilerin, kamuoyunun bilgilendirilmesi görevini yerine getirirken yönetilenler adına yönetenleri denetlediğini ve yapıcı eleştiriler yönelterek toplumsal huzur ve barışın tesisinde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Salaş, medyaya yönelik hukuki düzenlemeleri, bağımsız ve tarafsız basının teminatı olarak görürken, gazetecilik mesleğinde çalışanların sosyal hakları başta olmak üzere sektöre yönelik her türlü iyileştirici, yapıcı ve düzenleyici çabayı destekleyip takdirle karşıladıklarını belirtti.

Salaş, mesajında şunları kaydetti:

”Basın, Demokrasinin temel taşlarından biridir. Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Topluma doğru haber verme, objektif, onur, erdem, adalet ve vicdanı bırakmadan önemli bir mesleği icra eden gazeteciler milletin vicdanına ses olmaktadır. Özveri ile görevlerini icra etmeye çalışan gazetecilerin, 2021 yılında daha güzel şartlarda çalışmalarını umut ediyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Basın milletin müşterek sesidir’ ilkesinden hareketle toplumun haber alma ihtiyacını zor şartlarda fedakarca karşılayan, demokrasinin güçlenmesine katkıda bulunan Gazeteciler; ülkemizin ve şehirlerin sorunlarını gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına da yardımcı olmaktadır. Bu vesileyle Nevşehir’imizde ve Türkiye genelinde görev yapan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, görevlerinde başarılar dilerim.” dedi.