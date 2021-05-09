Başkan Salaş, Anneler Gününü kutladı

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yeryüzündeki en güçlü hissiyatın annenin evladına, evladın da anneye duyduğu sevgi olduğunu belirtti.​

Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutladığını belirten Başkan Salaş mesajında şunları dile getirdi:

Dünyanın en yüce ve kutsal sorumluluğunu; sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla yerine getiren annelerimiz ile ilgili dinimiz, anne ve babaya itaatin üzerinde önemle durmakla birlikte, Annelerin bu emeklerine karşılık olarak, onlara iyi davranmak ve değer vermek, hem dini, hem de insani görevimizdir. Annelerimize ne kadar hizmet etsek azdır. Annelerimize ilgimizi eksik etmeden, fazlasıyla hak ettikleri sevgi ve saygıyı her zaman göstererek, mutlu ve huzurlu yaşamalarını sağlamak, her evladın görevidir. Barış ve sevgi dolu bir dünyanın temeli, annelerin yetiştireceği bireyler sayesinde atılır.

Anneler, hoşgörünün, merhametin ve saf bilginin tükenmez kaynağıdır. Bizi millet yapan değerlerin başında anneler gelir. Millet kavramının da her birimizde hayat bulmasında ve yaşatılmasında en çok da annelerimizin katkısı vardır. Kurtuluş destanının yazıldığı savaşta, bir devrin bitip bir devrin başladığı kahramanlık mücadelemizde ve daha nicelerinde annelerimizi görürüz. Bugün özgürce yaşadığımız bu kutsal toprakların vatan olmasında hiç şüphesiz ki onların emeği vardır. Onlara ne kadar minnet, şükran duysak azdır.

Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikal etmiş tüm annelerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şefkat ve huzur pınarlarımız olan ve dünyanın en yüce, en kutsal sorumluluğunu tabiatındaki sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla yerine getiren, hayırlı ve güzel nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa fedakârca göğüs geren tüm annelerin ve özellikle şehitlerimizin annelerinin Anneler Günü’nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.