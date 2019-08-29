Başkan Salaş, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı!

Borsa Başkanı Salaş mesajında, 30 Ağustos zaferinin 97. yıl dönümünü, coşku içerisinde kutlamanın gururunu yaşandıklarını belirtti.

Başkan Salaş, mesajında şu görüşlere yer verdi: "30 Ağustos Zaferi, vatanımızı işgal etmek isteyenlere karşı, kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olduğu, en güzel örneklerinden biridir. Tüm tarihi boyunca, bağımsız yaşamayı ülkü edinmiş yüce milletimiz, tarihinden aldığı onuru, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ya istiklal, ya ölüm" sözleriyle perçinleyerek onun komutasındaki kahraman ordumuzla 30 Ağustos tarihinde muhteşem bir zafere imza atmıştır.

Bağımsızlık yolunda tek yürek olan milletimizin 30 Ağustos 1922’de yazdığı şanlı destan dünya var oldukça asla unutulmayacaktır. Bugün sağlam temeller üzerinde yükselen ülkemizi korumak bizlere bu büyük zaferleri armağan eden, canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan kahramanlarımıza karşı da en önemli sorumluluğumuzdur. Bizler de bu güvenle, sorumluluğumuzun bilincinde ülkemizi ekonomik bakımdan daha ileri seviyelere taşımak, her alandaki standartlarımızı yükselterek daha iyi yerlere gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük zaferin 97. yıldönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bu toprakların bedelini canlarıyla, kanlarıyla, alın terleriyle ödeyen ve bizlere bırakan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun”