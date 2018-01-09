Başkan Salaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Salaş, mesajında, medya kuruluşlarının devletin şeffaflaşmasına, gelişmesine ve güçlenmesine tarihin her döneminde önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Medya kuruluşlarının, kamuoyunun bilgilendirilmesi görevini yerine getirirken yönetilenler adına yönetenleri denetlediğini ve yapıcı eleştiriler yönelterek toplumsal huzur ve barışın tesisinde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Salaş, medyaya yönelik hukuki düzenlemeleri, bağımsız ve tarafsız basının teminatı olarak görürken, gazetecilik mesleğinde çalışanların sosyal hakları başta olmak üzere sektöre yönelik her türlü iyileştirici, yapıcı ve düzenleyici çabayı destekleyip takdirle karşıladıklarını belirtti.

Salaş, mesajında şunları kaydetti:

”Ülkemizde, gazete ve dolayısıyla da gazetecilik kavramı 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Gazeteciler, hayatın birçok alanında, bilgiye ulaşıp sunmaya çalışırlar. Günümüzde, görsel-işitsel ve yazılı basın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, toplumsallaşma sürecinde önemli rol üstlenmiştir. Basın, Demokrasinin temel taşlarından biridir. Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Topluma doğru haber verme, objektif, onur, erdem, adalet ve vicdanı bırakmadan önemli bir mesleği icra eden gazeteciler milletin vicdanına ses olmaktadır. Özveri ile görevlerini icra etmeye çalışan gazetecilerin, 2018 yılında daha güzel şartlarda çalışmalarını umut ediyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk´ün ‘Basın milletin müşterek sesidir´ ilkesinden hareketle toplumun haber alma ihtiyacını zor şartlarda fedakarca karşılayan, demokrasinin güçlenmesine katkıda bulunan Gazeteciler; ülkemizin, şehirlerin ve İlçemizin sorunlarını gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına da yardımcı olmaktadır. Bu vesileyle Nevşehir´imizde ve Türkiye genelinde görev yapan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü´nü kutlar, görevlerinde başarılar dilerim.” dedi.