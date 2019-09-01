Başkan Şahin Göreme Açık Hava Müzesini Ziyaret Etti

Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaret etti. Gaziantep günleri adı altında Göreme belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir belediyesi ile düzenlenen programa katılan Başkan Şahin, gezi programında Göreme Açık Hava Müzesi ziyaretini gerçekleştirdi. Başkan Şahin’e Göreme Açık Hava Müzesi ziyareti sırasında Gaziantep Milletvekilleri, Mehmet Erdoğan ve Müslüm Yüksel, Gaziantep büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir belediye başkan vekili Osman Toprak, Gaziantep büyükşehir belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Gaziantep büyükşehir belediye Basın Müdür’ü Hüseyin Akay, katılım sağlar iken programa Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren eşlik etti. Gezinin ardından Başkan Şahin ve Eren bir süre sohbet etti. Göreme Belediye Başkanı Eren ise Kapadokya’yı tüm Dünyaya ait olduğunu belirterek, Başkan Şahin’i yine beklediklerini söyledi. Başkan Şahin Göreme Açık Hava Müzesi ziyaretinin ardından heyeti ile birlikte ayrıldı.