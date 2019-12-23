Başkan Rasim Arı; “TOKİ’nin vizyon projesini Nevşehir’e kazandıracağız”

NEVŞEHİR(MHA) 2020 Yılı mart ayı sonuna kadar Karasoku ve civarındaki yerleşim alanlarındaki kentsel dönüşüm çalışmalarının hayata geçirilmeye başlanacağına dikkat çeken Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Kale ve etrafındaki turizm alanını geçmeye gelen turiste Karasoku ve civarındaki virane yapıları göstermemek istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda söz konusu bu alanlarda 4+1 kat konutların yapılacağını ve asla yüksek katlı yapılara izin verilmeyeceğini vurgulayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “En çok önem verdiğimiz konulardan biri de kentsel dönüşüm. Çünkü bizim Kale ve etrafı ile Karasoku’yu birbirine entegre etmemiz lazım. Kale ve etrafındaki tarihi dokuyu görmeye gelen bir turistin Karasoku ve civarındaki harabeyi görmelerini asla istemeyiz. Bu turizm açısından da uygun bir ortam değil. 31 Mart 2020 tarihini geçmeden bu konuda gereken adımları atacağız. 2020 yılında yapılacak 50 bin TOKİ konutunun arasına girdi projemiz. 4+1 kat olacak. Yüksek katlara asla müsaade etmiyoruz. Yatay mimariye önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda talimatları var. TOKİ’nin vizyon projesi burada yapacağımız proje. Vatandaşlarımızın muvafakatlarını almaya başlıyoruz. Pazar yerinin altındaki bölümden birinci etap çalışmaları inşallah başlatacağız” açıklamalarında bulundu.