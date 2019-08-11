Başkan Rasim Arı, Terminal Kavşağında İncelemelerde Bulundu

Belediye Başkanı Rasim Arı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksaray yolu üzerinde bulunan Terminal Kavşağında incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Ersan Erkut’un da eşlik ettiği inceleme sırasında birim müdürlerinden çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Arı, peyzaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan kavşağa bayram sonrasında üzerinde ‘Nevşehir-Kapadokya’ yazan ışıklı bir tabelanın da ekleneceğini kaydetti.

Nevşehir’e daha modern ve yeşil bir görünüm kazandırabilmek için şehirdeki tüm kavşaklarda ve refüjlerde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Arı, çalışmaların Kurban Bayramı sonrasında da süreceğini vurguladı.