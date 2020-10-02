Başkan Rasim Arı NTB Meclis Toplantısına katıldı

Nevşehir Ticaret Borsası Eylül ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet Havalı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı toplantıya, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, NTB Meclis Başkanı Mehmet Havalı, NTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Ali Öbekli, Borsa Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Disiplin Kurulu üyeleri katıldı.

Gündem maddelerinin meclis üyeleri tarafından kabul edildiği toplantıda, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Borsa’nın yapmış olduğu ve yapacağı faaliyetler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Ticaret Borsası meclis toplantısı, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı, NTB Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin ve Meclis Üyelerinin katılımıyla yapılan toplantının ardından Meclis üyeleri Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir araya geldi.

Meclis Başkanı Mehmet Havalı yaptığı açılış konuşmasında: “ Aile toplantımıza Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı'nın da katılmış olması bizi çok mutlu etti, kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.

Daha sonra söz alan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da, Nevşehir Belediyesi olarak yaptıkları yatırım ve projeler hakkında Ticaret Borsası Meclis üyelerine bilgi verdi.

Borsa üyeleri ile istişarelerde bulunan Başkan Arı, Nevşehir Ticaret Borsası'nın ilimizin en önde gelen STK'larından biri olduğunu belirterek, her zaman Nevşehir ilinin önemli markalarından biri olduğunu dile getirdi.

Nevşehir'in dünden daha ileride olduğunu, yarınlarda bugünkünden daha ileride olması gerektiğini vurgulayan Başkan Arı, "Nevşehir'in daha iyiye gitmesi, hak ettiği yerlere kavuşması için tüm kurumların el birliği içinde belli bir hedefe yürümesi gerekiyor. Bizde Nevşehir Belediyesi olarak bunu yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Meclis toplantısına katılımı nedeniyle Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür eden Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ise, "Yaptığı çalışmaları ile Nevşehir'in kısa sürede değişimine ve güzelleşmesine katkı sağlayan Başkanımıza, Nevşehir'in ticareti, sanayisi, tarımı ve sosyal hayatına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.