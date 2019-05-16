Başkan Rasim Arı nikah kıydı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nur Sena Aveder ve Yusuf Koç isimli gençlerin nikâhlarını kıydı.
Başkan Arı daha sonra, genç çifte içerisinde Kur’an-ı Kerim,Türk Bayrağı ve bir de kahve takımının bulunduğu hediye takdim etti.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nur Sena Aveder ve Yusuf Koç isimli gençlerin nikâhlarını kıydı. Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğunda Nur Sena Aveder ve Yusuf Koç isimli gençlerin nikâh törenlerine...
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nur Sena Aveder ve Yusuf Koç isimli gençlerin nikâhlarını kıydı.
Başkan Arı daha sonra, genç çifte içerisinde Kur’an-ı Kerim,Türk Bayrağı ve bir de kahve takımının bulunduğu hediye takdim etti.