Başkan Rasim Arı nikah kıydı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nur Sena Aveder ve Yusuf Koç isimli gençlerin nikâhlarını kıydı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğunda Nur Sena Aveder ve Yusuf Koç isimli gençlerin nikâh törenlerine katıldı. Burada çiftin nikâh akitlerini gerçekleştiren Arı, çifte vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmeleri temennisinde bulundu. Arı: “Evlilikte sevgi, saygı, sadakat, samimiyet ve sabır olmadan olmaz, ancak böyle mutluluğu erişilir ve evlilik uzun yıllar sürdürülebilir. Bu anlamda birlik ve beraberliğinizi saygı çerçevesinde bir ömür idame ettirmenizi temenni ediyorum” dedi.

Başkan Arı daha sonra, genç çifte içerisinde Kur’an-ı Kerim,Türk Bayrağı ve bir de kahve takımının bulunduğu hediye takdim etti.