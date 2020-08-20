Başkan Rasim Arı, Altınyıldızlı Üniversite Şampiyonu Öğrencileri Ödüllendirdi
Altınyıldız Fen ve AnadoluLisesi şampiyonu 49 öğrenci Nevşehir Belediyesi tarafından bisiklet ile ödüllendirildi.
Nevşehir Belediyesi tarafından 2020 YKS sınavında Nevşehir’de ilk 250’ye giren öğrencilerin bisikletle ödüllendirildiği törende 49 Altınyıldızlı öğrenci bisiklet ödülünü almaya hak kazandı.
İşte ilk 250’ye giren 49 Altınyıldızlı ŞAMPİYONLAR
ADI SOYADI
İLAYDA NUR PEKGÖZ
EMRE BİÇKES
FATMA DUYGU DEMİRKOL
İLAYDA YAYVAN
MELİH GÜLTEKİN
ÖMER FARUK AYSİN
MEHMET ALPKAĞAN KABAN
ARDA YALÇIN
MEVLÜT EMRE GÜRSAL
İLKNUR ECE GÜVENÇ
ÖMER UMUT ACER
YUNUS EMRE AŞICI
CEBRAİL SARI
BENGÜ AYBÜKE KELEŞ
NAZLI BERYA TARTAR
ALİ BARAN YUMUŞ
PEMBE GÜL AKÇAKAYA
CELALETTİN DURSUN
ZEHRA BALKANLIOĞLU
BERK CAN
ERGÜN CEYLAN
SILA SÖNMEZ
ECEM ÖZTÜRK
ORHAN AVUNDUK
RAİF CAN KUNDURACI
ARDA KAYA
İREMNUR GÖVERCİN
DORUKAN KILINÇ
CANSU ŞARDAĞ
MERT MERİÇ KARABIYIK
İREM CEREN ÇAVDAR
BERK KARADUMAN
OSMAN BARAN ERSOY
GÜL BESTE ÖZDEMİR
ELA ALTUNER
UMAY ZİŞAN YILMAZ
EMRE KAAN ÖZKAN
MELİKE KARACA
RÜYA EVCİ
GÜLŞEN KOÇAK
DOLUNAY YILMAZ
BERRA AĞIR
AYŞE NUR AKDEMİR
GÖKÇEN İREM DÖNMEZ
KÜBRA SULTAN BOZKURT
BURAK OK
KÜBRA NUR AVCI
YUSUF CAN GÖKÇE
Öğrencilerimizi kutluyor, başarıyı ödüllendiren Nevşehir Belediyesine ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim ARI’ya teşekkür ediyoruz.
Öğrencilerimize bundan sonraki öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz.
20.08.2020
Özel Altınyıldız Eğitim Kurumları