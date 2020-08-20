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Başkan Rasim Arı, Altınyıldızlı Üniversite Şampiyonu Öğrencileri Ödüllendirdi

Altınyıldız Fen ve AnadoluLisesi şampiyonu 49 öğrenci Nevşehir Belediyesi tarafından bisiklet ile ödüllendirildi.

Nevşehir 20.08.2020, 14:33
Başkan Rasim Arı, Altınyıldızlı Üniversite Şampiyonu Öğrencileri Ödüllendirdi
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Nevşehir Belediyesi tarafından 2020 YKS sınavında Nevşehir’de ilk 250’ye giren öğrencilerin bisikletle ödüllendirildiği törende 49 Altınyıldızlı öğrenci bisiklet ödülünü almaya hak kazandı.

İşte ilk 250’ye giren 49 Altınyıldızlı ŞAMPİYONLAR

ADI SOYADI

İLAYDA NUR PEKGÖZ

EMRE BİÇKES

FATMA DUYGU DEMİRKOL

İLAYDA YAYVAN

MELİH GÜLTEKİN

ÖMER FARUK AYSİN

MEHMET ALPKAĞAN KABAN

ARDA YALÇIN

MEVLÜT EMRE GÜRSAL

İLKNUR ECE GÜVENÇ

ÖMER UMUT ACER

YUNUS EMRE AŞICI

CEBRAİL SARI

BENGÜ AYBÜKE KELEŞ

NAZLI BERYA TARTAR

ALİ BARAN YUMUŞ

PEMBE GÜL AKÇAKAYA

CELALETTİN DURSUN

ZEHRA BALKANLIOĞLU

BERK CAN

ERGÜN CEYLAN

SILA SÖNMEZ

ECEM ÖZTÜRK

ORHAN AVUNDUK

RAİF CAN KUNDURACI

ARDA KAYA

ALİME SUDE GÜLER

İREMNUR GÖVERCİN

DORUKAN KILINÇ

CANSU ŞARDAĞ

MERT MERİÇ KARABIYIK

İREM CEREN ÇAVDAR

BERK KARADUMAN

OSMAN BARAN ERSOY

GÜL BESTE ÖZDEMİR

ELA ALTUNER

UMAY ZİŞAN YILMAZ

EMRE KAAN ÖZKAN

MELİKE KARACA

RÜYA EVCİ

GÜLŞEN KOÇAK

DOLUNAY YILMAZ

BERRA AĞIR

AYŞE NUR AKDEMİR

GÖKÇEN İREM DÖNMEZ

KÜBRA SULTAN BOZKURT

BURAK OK

KÜBRA NUR AVCI

YUSUF CAN GÖKÇE

Öğrencilerimizi kutluyor, başarıyı ödüllendiren Nevşehir Belediyesine ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim ARI’ya teşekkür ediyoruz.

Öğrencilerimize bundan sonraki öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz.

20.08.2020

Özel Altınyıldız Eğitim Kurumları

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