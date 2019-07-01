Başkan Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Yanar İle Birlikte Saatçi Hoca Caddesinde İncelemelerde Bulundu

Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberindeki AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz ile birlikte ilk olarak Saatçi Hoca Caddesi ve Lale Caddesi’ni gezdi. Burada Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Arı ve İl Başkanı Yanar belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Meteris Meydanı ve kavşağında gerçekleştirilecek olan yeni düzenlemeye ilişkin istişarelerde bulunan Arı ve Yanar daha sonra Necdet Ersan Parkını gezdi. Burada başlatılacak olan çalışmalara ilişkin birim müdürlerine talimat veren Başkan Arı, karşılaştığı vatandaşlarla ve esnaflarla da sohbet etti.

Şehrin sadece ana merkezinde değil tüm mahallelerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını gerçekleştireceklerini ifade eden Arı, bu çalışmaların belirli bir program dahilinde yapıldığını söyledi. Arı: “Şehrimizin tüm sorunlarına hakim durumdayız. Altyapı ve üstyapı çalışmaları konusunda ekibimizle bir program oluşturduk. Bu plan çerçevesinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yılsonuna kadar bu konuda önemli bir mesafe almış olacağız.” Dedi.