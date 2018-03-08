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Başkan Parmaksız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

08 Mart 2018 Perşembe 00:58
Başkan Parmaksız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı
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Başkan Parmaksız; sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınların, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olduğunu belirttiği mesajında şu ifadelere yer verdi; “Kadınlarımız yaşamın her alanında, kişiliği, karakteri, çalışkanlığı ile mutlu ve başarılı toplumların mimarlarıdır. Kurtuluş Savaşında vatanımızın bağımsızlığı için erkeğiyle cepheden cepheye koşan Türk Kadını, cumhuriyetimizin kurulmasıyla ve demokrasinin gelişmesiyle eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmiş, modern Türkiye’nin simgesi ve cumhuriyetimizin en büyük teminatı olarak toplumsal yaşamda yerini almıştır.

Türk Kadınına, hak ettiği değeri pek çok Avrupa ülkesinden önce vermiştir. Günümüzde kadınlarımız, eğitimden bilime, siyasetten sanata, ekonomik alandan kamu yönetimine kadar her alanda üstün başarılar elde etmiştir. Bu özelliklerinden dolayı kadınlarımız, insanlığın kalbi, duygusu, estetiği, hatta hayatın temel anlamıdırlar.

Cennet anaların ayakları altındadır anlayışındaki bir medeniyetin, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, kadını her zaman baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Bu vesileyle, yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren değerli kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar ve en derin saygılarımı sunarım.”

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