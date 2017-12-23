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Başkan Özmen İcikli pazarcılarla istişare toplantısı

Nevşehir Pazarcılar odası başkanlığına ikinci döneminde yeniden aday olan ve bu yöndeki çalışmalarını sürdüren oda başkanı Selim Özmen, pazarcı esnaflarla istişarelerde bulunurken onların sorunlarını da dinliyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:48
Başkan Özmen İcikli pazarcılarla istişare toplantısı
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Nevşehir Pazarcılar odası başkanlığına ikinci döneminde yeniden aday olan ve bu yöndeki çalışmalarını sürdüren oda başkanı Selim Özmen, pazarcı esnaflarla istişarelerde bulunurken onların sorunlarını da dinliyor.

Oda yönetim kurulu üyeleriyle birlikte merkeze bağlı İcik köyündeki pazarcı esnaflarıyla bir araya gelen Nevşehir Pazarcılar odası başkanı Özmen, seçildiği ilk günden bu yana kendisine destek veren tüm İcik köylü pazarcı esnaflarına teşekkür etti.

Özmen, söz konusu toplantıya ilişkin; “Teşekkürler İcik. Teşekkürler güzel insanlar, abilerim kardeşlerim. İcik köyümüzde istikrara ve hizmete evet dedi sonsuz teşekkürler el ele gönül gönüle hep birlikte” yorumunda bulundu.

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