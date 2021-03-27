Başkan Özaltın’dan Berat Kandili Mesajı

Başkan Özaltın Yayımladığı Kandil mesajında şu ifadelere yer verdi” Bilindiği gibi Berat; günahlardan arınmayı ve yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı ifade etmektedir. Mübarek gün ve gecelerin; manevi dünyamızı güzelleştirmek, milli ve manevi değerlerimizi güçlendirmek, toplum olarak birbirimize kenetlenip birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmek için bir fırsat olduğu muhakkaktır.

Yüce Rabbimiz, bu gecede kendisine yönelen kullarına rahmetini bol bol indirerek, rızık ve şifa kapılarını sonuna kadar açmakta ve bizleri sınırsız ikramlarına davet etmektedir. Bu nedenle, Berat Gecesi’ni idrak eden herkes, Yüce Allah’ın; “ Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” müjdesinin farkına vararak bizlere verilen fırsatı iyi değerlendirmelidir.

Bu çerçevede anne-baba ve akrabalarımızın kandillerini kutlayarak çevremize karşı olan görev ve sorumluluklarımızın bilincinde kırık gönülleri imar edelim. Fakir ve muhtaçlara imkânlarımız nispetinde yardım elimizi uzatarak, paylaşımı hayatımıza yansıtalım.

Bu duygu ve düşüncelerle Nevşehirli hemşerilerimin ve yüce milletimizin Berat Kandil’ini Kutlar milletimizin birlik ve beraberliğinin artmasına vesile olmasını diler, selam ve sevgiler sunarım.