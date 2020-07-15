Başkan Ömer Ay’dan Nevşehir Belediye spora Moral Desteği

Nevşehir İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay ve İYİ Parti il Teşkilatı, 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da Play-Off maçları oynayacak Nevşehir Belediye spora zorlu sınav öncesi baklava ikram ederek moral Desteği verdi. Play-Off öncesi Futbolculara moral veren Başkan Ay, “Şampiyonluğa olan inancımızı yitirmedik. Takımımızın zorlu Play-Off mücadeleleri öncesinde yanınızda olduğumuzu göstermek ziyaretinize geldik İnşallah o çok arzu ettiğimiz şampiyonluğa Antalya’da ulaşacağız” diyen Ay “Takımımızda bir süredir hazırlıklarını sürdürüyordu. Play-Off’lar artık ligin final noktası. Biz takımımıza güveniyoruz. Yönetiminden antrenörüne, futbolcusundan taraftarına kadar tüm şehir şampiyonluğa inanıyor. İnşallah hedefimiz olan şampiyonluğa Antalya’da ulaşacağız. Geçen sezon 2. Ligin kıyısından döndük ancak biz inanıyoruz ki o sene bu sene. Tüm şehrimizi Nevşehir Belediye Sporumuzun etrafında kenetlenmeye davet ediyorum” dedi.