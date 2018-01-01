banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Başkan Kaya’dan çifte kutlama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı İlhan Kaya, yeni yılın tüm Türk milletine, Nevşehir halkına ve Ülkücü camiaya hayırlar getirmesini dilerken, Mekke’nin fethinin yıldönümünü de kutladı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:01
Başkan Kaya’dan çifte kutlama
banner230

Başkan Kaya, “2017 yılı sıkıntılarına, sevinçlerine rağmen geride kaldı. 2018 yılının Ülkemize, tüm Türk Milletimize, Nevşehir halkımıza ve Ülkücü camiamıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm insanlarımıza yeni yılda mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum. Öte yandan bugün dinimizce çok önemli bir olayı da hep birlikte kutluyoruz. Yeryüzünde tevhidin timsâli ilk mâbed olan Kâbe’nin bulunduğu şe­hir Mekke’nin Fethinin yıldönümünü kutlamanın büyük bir mutluluğu içerisindeyiz. 2018 yılının tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberlik içerisinde olduğu bir yıl olması dileğiyle…” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim