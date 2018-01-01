Başkan Kaya’dan çifte kutlama

Başkan Kaya, “2017 yılı sıkıntılarına, sevinçlerine rağmen geride kaldı. 2018 yılının Ülkemize, tüm Türk Milletimize, Nevşehir halkımıza ve Ülkücü camiamıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm insanlarımıza yeni yılda mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum. Öte yandan bugün dinimizce çok önemli bir olayı da hep birlikte kutluyoruz. Yeryüzünde tevhidin timsâli ilk mâbed olan Kâbe’nin bulunduğu şe­hir Mekke’nin Fethinin yıldönümünü kutlamanın büyük bir mutluluğu içerisindeyiz. 2018 yılının tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberlik içerisinde olduğu bir yıl olması dileğiyle…” ifadelerinde bulundu.