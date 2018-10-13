Başkan Kaya, genel merkezin kararını bekliyor

NEVŞEHİR(MHA) Yerel seçimlerde iki parti arasında ittifak yapılıp yapılmayacağı, hangi koşullarda ve hangi illerde bu ittifakın öne çıkacağının belirlenmesiyle Milliyetçi Hareket Partisinde de ciddi bir hareketliliğin yaşanabileceği gözleniyor.

Şu ana kadar seçime dair bir açıklamada bulunmayan il başkanı İlhan Kaya’nın parti genel merkezinden seçime dair net kararın gelmesiyle birlikte özellikle merkez belediye başta olmak üzere ilçe ve beldelerdeki adayları üzerindeki çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.

Son yerel seçimlerde 5 belediye başkanlığı kazanan Milliyetçi Hareket Partisi bu belediyelerden Gülşehir’i İYİ Partiye kaptırmıştı. Halen Derinkuyu, Kozaklı, Uçhisar ve Ortahisar olmak üzere 4 belediyesi bulunan MHP’de hedef mevcut belediyelerin yeniden kazanılması ve Nevşehir merkez başta olmak üzere diğer ilçe merkezi ve beldelerde de seçilebilecek isimlerin belirlenerek belediye sayısının artırılması olacak.