Başkan Karaaslan’a destek ziyaretleri devam ediyor

Uçhisar Belediyesi tarafından başlatılan meydan projesi çalışmalarına MHP, CHP ve AK Parti’den destek ziyareti yapıldı.

Uçhisar Belediyesi tarafından başlatılan meydan projesi ile ilgili çalışmalar hakkında ağaç sökümü ve ihale ile ilgili konular hakkında bir takım spekülatif haberlerin ardından Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan’a destek ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda MHP Merkez İlçe teşkilatının yanı sıra, kasabada AK Parti ve CHP üyesi olan vatandaşların yanı sıra eski belediye başkan adayları Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan’ı ziyaret ederek başlatılan çalışmalara ve projelerde yanındayız mesajı verdiler.