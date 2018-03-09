Başkan Karaaslan Uçhisarlı Şampiyon Hentbolcularla Akşam Yemeğinde Buluştu

Yemeğe okul müdürü Fatih Arıkan, Beden Eğitimi Öğretmeni Pınar Ünlühatipoğlu, Yüksel Tomruk ve Hisar Spor Kulübü Başkanı Mehmet Budak eşlik etti.
Öğrencilerden ise Yıldız Kız Takımı’ndan; Pınar Öksüz, Özge Barut, İclal Demirci, Özlem Özcan, Zehra Çelik, Melissa Bahşi, Yaren Şafak, Rabia Satılmış, Elif Torunoğlu, Simay Serhat, Melda Katlı, Ayşegül Özkılıç, Yaşar Cehrili,
Yıldız Erkek Takımı’ndan; Görkem Akınay Özcan, Ali Özkılıç, Mehmet Uçar, Mert Algül, Tunahan Mercan, Hikmet Kırfaz, Yiğit Bilir, Muharrem Özel, Berkay Yıldırım, Oğuzhan Taşkıran katıldı.
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