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Başkan Karaaslan Uçhisarlı Şampiyon Hentbolcularla Akşam Yemeğinde Buluştu

Sporcuların, 2017-2018 yılı Hentbol branşında Nevşehir şampiyonlukları yemekte tekrar kutlandı. Başkan Karaaslan öğrencilerin başarılarının devam etmesi dileğinde bulundu.

09 Mart 2018 Cuma 10:46
Başkan Karaaslan Uçhisarlı Şampiyon Hentbolcularla Akşam Yemeğinde Buluştu
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Yemeğe okul müdürü Fatih Arıkan, Beden Eğitimi Öğretmeni Pınar Ünlühatipoğlu, Yüksel Tomruk ve Hisar Spor Kulübü Başkanı Mehmet Budak eşlik etti.

Öğrencilerden ise Yıldız Kız Takımı’ndan; Pınar Öksüz, Özge Barut, İclal Demirci, Özlem Özcan, Zehra Çelik, Melissa Bahşi, Yaren Şafak, Rabia Satılmış, Elif Torunoğlu, Simay Serhat, Melda Katlı, Ayşegül Özkılıç, Yaşar Cehrili,

Yıldız Erkek Takımı’ndan; Görkem Akınay Özcan, Ali Özkılıç, Mehmet Uçar, Mert Algül, Tunahan Mercan, Hikmet Kırfaz, Yiğit Bilir, Muharrem Özel, Berkay Yıldırım, Oğuzhan Taşkıran katıldı.

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