Başkan Karaaslan Uçhisar’da pazar esnaflarını ziyaret etti

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan belediye personelleri ile birlikte Uçhisar pazarında incelemelerde bulunup esnaf ile sohbet etti.

Başkan Karaaslan pazarda bulunan bütün tezgahları gezerek, esnafın sorun ve taleplerini dinledi, alışveriş için pazarda bulunan vatandaş ile sohbet etti.

Başkan Karaaslan, sebze-meyve pazarını ve vatandaşları ziyaret etmenin önemine de değinerek, ‘’Esnaf ve vatandaşlarımızla muhabbet ettik, bu vesile ile dilek ve şikayetlerini öğrenmiş olduk. Vatandaşımızın verilen pazar hizmetinden memnun olduğunu görüyorum’’ dedi.