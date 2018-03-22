Başkan Karaaslan, Regaib Kandili mesajı yayımladı

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Regaib Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller, hepimiz için ruhani bir arınma, aydınlanma ve hayat muhasebesi imkanı sağlayan gecelerdir diyen Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan şunları kaydetti;

İnsanımızın anlam ve gönül dünyasına ışık tutan Regaib Kandili de tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Regaib Kandili ile Rabbimizin bizlere sunduğu bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşmış, on bir ayın sultanı Ramazan’ın gölgesini üzerimizde hissetmiş bulunuyoruz. İnsanlarımızın yaradana daha derin bir şükür imkanı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. İslam âleminin ve vatandaşlarımızın Regaib kandilini tebrik ediyor bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını diliyorum. Regaip geceniz mübarek olsun." (COŞ-SK)

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2018, 13:32