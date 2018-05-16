Başkan Karaaslan, Ramazan ayını tebrik etti

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan 11 ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaaslan mesajında, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş ayı olan Ramazan-ı Şerif’i hep birlikte karşılamanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Merhametin, iyiliğin, umut ve huzurun habercisi 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif tüm Müslüman âlemine kutlu ve hayırlı olsun.

Hadis-i Şerif’de ‘Ramazan orucunu inançla ve karşılığını yalnızca Allah’tan bekleyerek tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır’ yer alır. Bu duygu ve düşüncelerle bu mübarek ayın bütün milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, vatanımız için de en bereketli ay olmasını temenni ederim” dedi.