Başkan Karaaslan, okuma yazma öğrenen kadınları ödüllendirdi

1 Şubat 2018 tarihinde başlatılan Okuma-Yazma Seferberliğine Uçhisar’dan 12 kursiyer katılarak okuma yazma öğrendiler.
Uçhisar Haydar Çankaya İlkokulu’nda ders alan 12 Uçhisarlı kadın için okul müdürü Fatih Arıkan tarafından ödül töreni düzenledi.
Törene Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selahaddin Akalın, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Semih Kırım, okul müdürü Fatih Arıkan ve kursiyerler katıldı.Okuma yazma kursuna katılan kadınlar Uçhisar Belediye Başkanı Karaaslan tarafından ödüllendirilirken Karaaslan, “Okuma yazma bilmeyen herkese okuma yazmayı öğretmek devletimizin asli görevlerindendir” dedi.