Başkan Karaaslan, "İstiklal Marşı sadece bir şiir değildir"

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uçhisar Belediye Başkanı Karaaslan, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Karaaslan, tam bağımsızlığa inanmış bir vatan şairi olan Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı’nın, bu toprakların ruhunu, bu milletin özünü yansıtması bakımından sadece bir şiir değil, aynı zamanda bir milli mutabakat metni olduğunu aktardı.

İstiklal Marşı’nın anlamına vakıf olabilmek için öncelikle Ersoy’u çok iyi anlamak gerektiğinin altını çizen Başkan Ali Karaaslan, Mehmet Akif Ersoy’un ülkenin istiklali için verilen büyük direnişe gönüllü olarak katıldığını, milli mücadele ruhunun canlı tutulmasına destek verdiğini belirtti.

Karaaslan, "Milletimiz tarihte hiçbir zaman zulme boyun eğmedi, varlığına kastedenlere gerekli dersi verdi, vatanına ve hürriyetine canı pahasına sahip çıktı. İstiklal Savaşı’nda da Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kenetlenerek bir var olma mücadelesi veren halkımız, hür ve müstakil yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha kabul ettirmiştir. Dün olduğu gibi yarın da hiçbir tehdide boyun eğmeyecek, güvenliğimiz için ne gerekiyorsa yapmaktan kaçınmayacağız. Kahraman askerlerimiz, terör unsurlarını sınırımızdan temizlemek için büyük bir hassasiyet ile sivilleri kollayarak teröristlere göz açtırmayacaktır. Allah yardımcıları olsun. Allah onlardan razı olsun. Milletimizin kahraman askerlerine desteği tamdır, birlik ve beraberlik duygusu ile geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Şehitlerimize ve vatan kahramanlarına en büyük borcumuz, gelecek nesillere daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke bırakmaktır. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve değerli vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u olmak üzere, İstiklal Savaşı’nda bu vatan için can veren, kanını toprağa döken tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.