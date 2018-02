Başkan Karaaslan eleştirileri cevaplandırdı

Uçhisar Belediye binası önünde düzenlenen basın toplantısına Başkan Ali Karaaslan’ın yanı sıra MHP İl Başkanı İlhan Kaya, partili yöneticiler, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve Ülkücü gençler katıldılar.

Uçhisar belediye başkanı Ali Karaaslan yaptığı açıklamada; “Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız, Ülkü Ocakları Başkanımızın yanımızda, bizimle olmalarına hem belediyem, hem Şahsım, hem belediye meclis üyelerim ve Uçhisar halkı adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bu kefalete layık olacağımızı sizlerin huzurunda veririm. Bu yıl içerisinde gerçekleştireceğimiz 70 bin metre karelik yol kaldırım çalışmasına ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan yanlış haberlerin tekerrür etmemesi konusunda söz konusu basın yayın organlarının daha dikkatli haber yapmalarını öneriyorum. Ayrıca meydan projemizle ilgili, ağaç sökümleriyle ilgili eleştiriler var. Günümüzde ağaç severler ve hayvan severler furyası aldı başını gidiyor. Tırnak içerisinde özür dileyerek söylüyorum. Annelerine, babalarına bakmıyorlar. Evde kedi, köpek besliyorlar. Sonra hayvan sever oluyorlar bu kişiler. Aynı şekilde Anne babalarına bakmayıp bizi burada ağaç söküyorlar diyen, Uçhisarlı olmayıp dışarıdan gelen bazı aklı evveller var. Sanki biz Uçhisar’ı korumuyoruz da onlar koruyorlar. Biz burada bazı ağaçları yerlerinden taşıyoruz. O ağaçların gerekli budama işlemlerini de tamamlayıp başka yerlere diktirdik. Bu her iki konuda yapılan eleştirilere katılmadığımızı belirtmek isterim” dedi.

Basın yayın kuruluşlarının bir haberi yaparken daha dikkatli ve araştırma yaparak o haberleri yapmaları gerektiğine vurgu yapan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya, “Uçhisar belediye başkanımız Ali Karaaslan’ın her zaman yanandayız. Basında son günlerde iki konuda çıkan haberlere karşın Başkanımızın dik duruşunu takdire şayan buluyorum. Bu eleştiriler bizleri yıpratamayacak ve çalışma azmimizi de kırmayacak. Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin çalışmalarını herkes takdirle karşılıyor. Bu konuda basının daha dikkatli ve konuları araştırarak haber yapmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Uçhisar belediye başkanı Ali Karaaslan’ın her daim yanlarında olduklarını söyleyen Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ise; “Ülkücü idarenin idareci olduğu her kurum ve kuruluşta adalet her zaman olduğu gibi Uçhisar’da tesis ve tahsis etmiştir. Başkanımızın her daim yanındayız. Yaptığı her işin kefiliyiz. Her sözünün de altına imzamızı atarız” ifadelerinde bulundu.