Başkan Kahraman "18 Yıldır Bu Aziz Millete Hizmet Etmenin Haklı Gururunu Yaşıyoruz"

Başkan Kahraman “Kurulduğu gün olan 14 Ağustos 2001 tarihinden 15 ay sonra 3 Kasım 2002 ‘de iktidara gelen Milletin Partisi AK Parti Millete hizmet yolunda 18. Yılını kutluyor. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde AK Kadroları ile Her Şey Türkiye için sloganıyla yola çıkan ve Ülkemize bir güneş gibi doğan AK Parti çatısı altında bu aziz millete hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. AK Parti, güçlü ve Büyük Türkiye'nin öncülüğünde, insanlığın umudu ve vicdanı olarak 'Dünya 5'ten büyüktür' diye haykırarak, adil ve merhametli yeni bir dünyanın kurulması mücadelesinde yeni bir dönemi başlatmıştır. İnşallah davamızı 2023, 2053, 2071’ e taşıyarak daha nice yıllar bu aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Kuruluşundan bu yana AK sevdaya gönül vermiş, bu çatı altında görev almış herkese canı gönülden teşekkür ederim. AK Parti'nin iktidara gelişinin 18. yılında 'nice 18. yıllara' duasıyla yeniden bismillah." Dedi