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Başkan İsmail Ördü Gazeteciler Gününü Kutladı

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmail ÖRDÜ 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

09 Ocak 2018 Salı 13:48
Başkan İsmail Ördü Gazeteciler Gününü Kutladı
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Mesajında ÖRDÜ; Demokrasi'nin vazgeçilmez unsurlarından biri olan, gücünü kamuoyu desteğinden alan, kamuoyunu aydınlatmak, vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve devlet ile millet arasında kurduğu köprü açısından son derece önemli bir rol oynayan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, demokrasinin temel unsurlarından biridir.

Günümüz iletişim çağında, yaşadığımız dünyada meydana gelen gelişmelerden haberdar olabilmemiz ve bu bilginin en hızlı, en güvenli ve en temiz haliyle bizlere ulaşabilmesi için icra edilen gazetecilik mesleği oldukça uzun bir geçmişe sahiptir. Gazeteciler toplumu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşarak zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde vatandaşlarımızı bir taraftan gelişen olaylar karşısında bilgilendirirken, diğer taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak zor bir kamu görevini yerine getirmektedirler. Haberin en kapsamlı haliyle üretilmesine katkıda bulunan gazeteciler, haberin kaynağına, haber konusu olgunun meydana geldiği yere göre türlü zorluklarla mesleklerini icra etmektedirler.

Bu duygu ve düşüncelerle; Basın ahlak ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiren siz değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim." açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme: 09.01.2018 13:50
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