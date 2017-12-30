Başkan İnce'nin Yeni Yıl Mesajı

Değerli Hemşerilerim; yepyeni umutlar ve beklentilerle 2018 yılına giriyoruz. Yeni yılda barış ve kardeşliğin, hoş görü ve sevginin artmasını ve güneşin her güne yeni bir umut olarak doğmasını temenni ederken, yeni yılın ülkemize ve insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.

Her gelen yeni yıl, hem hüznü barındırır içinde, hem umudu. Dünü biliriz, bugünü yaşarız, yarın için umut besleriz. Umarım bu yeni yılda geride bıraktığımız yıllardan daha büyük mutlulukları yaşarız. Bu duygu ve düşüncelerle, ailemiz için, sevdiklerimiz için umut, sağlık, sevgi, huzur ve barışın egemen olduğu yeni bir yıl olmasını diler, bütün hemşerilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım.

İsmet İnce

Avanos Belediye Başkanı