Başkan İbrahim Salaş’tan yeni yıl mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, mesajında şu görüşlere yer verdi: ''2018 yılını geride bırakarak yeni umut ve beklentilerle yeni bir yıla daha giriyoruz. Sevgi, barış ve hoşgörüsü ile dünya' ya örnek olan Nevşehir'imizde yeni umutları beraberinde getiren bir yeni yılı daha sizlerle birlikte karşılamaktan mutluluk duyuyoruz.'' dedi.

Salaş; “Ülkemiz ve milletimiz açısından gerekse de dünyamız için önemli gelişmelerin yaşandığı; üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıp, yeni bir yıla mutlu yarınların umut ve kararlılığıyla merhaba diyoruz.

2019 yılında da hedeflerimizi yüksek belirleyerek, sadece ilimizin değil ülkemizin de gelişmesinde söz sahibi olmayı amaçlıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi, mesleklerinde başarılı, vizyonu yüksek kadrolarımızın çalışma azmini en büyük sermayemiz olarak görüyorum.

Güzel yıllar, mutlu yarınlar hep milletimizin olsun. Ülkemin her ferdinin yeni yılını tebrik eder, sağlık, huzur ve mutluluk dilerim."