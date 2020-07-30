Başkan İbrahim Salaş’tan Kurban Bayramı mesajı

Başkan Salaş, "Birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı, duygu ve sevinçlerin paylaşıldığı kutsal günlerimizden Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi.

Bayramların sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günler olduğunu söyleyen Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bu sene idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nda Nevşehirli hemşehrilerimizi özellikle dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı daha dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz. Kurban kesimi öncesi ve sonrası maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle riayet edilmesi kendi sağlığımız ve toplum sağlığı için büyük önem arz etmekte. Bu bağlamda özellikle kalabalık ortamlardan uzak durarak, bayram kutlamalarımızı daha sağlıklı yarınlar için telefonla gerçekleştirmemiz şehrimizde normalleşme dönemini hızlandıracaktır.

Unutmamalıyız ki sorunlarımız paylaşıldıkça azalacak ve mutluluklarımız daha da artacaktır. Bu vesileyle milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kılarsak inanıyorum ki daha güzel günlere ulaşacağız. Bu niyet ve duygularla tüm Müslüman Âleminin, ülkemizin, Nevşehirli hemşerilerimizin ve Borsamız üyelerimizin Kurban Bayramını en içten dileklerle kutluyorum" dedi.