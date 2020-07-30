Başkan İbrahim Salaş’tan Kurban Bayramı mesajı
Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Salaş, "Birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı, duygu ve sevinçlerin paylaşıldığı kutsal günlerimizden Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi.
Bu sene idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nda Nevşehirli hemşehrilerimizi özellikle dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı daha dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz. Kurban kesimi öncesi ve sonrası maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle riayet edilmesi kendi sağlığımız ve toplum sağlığı için büyük önem arz etmekte. Bu bağlamda özellikle kalabalık ortamlardan uzak durarak, bayram kutlamalarımızı daha sağlıklı yarınlar için telefonla gerçekleştirmemiz şehrimizde normalleşme dönemini hızlandıracaktır.
Unutmamalıyız ki sorunlarımız paylaşıldıkça azalacak ve mutluluklarımız daha da artacaktır. Bu vesileyle milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kılarsak inanıyorum ki daha güzel günlere ulaşacağız. Bu niyet ve duygularla tüm Müslüman Âleminin, ülkemizin, Nevşehirli hemşerilerimizin ve Borsamız üyelerimizin Kurban Bayramını en içten dileklerle kutluyorum" dedi.