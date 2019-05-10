Başkan İbrahim Salaş’tan “Anneler Gününü” Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda yeryüzündeki en güçlü hissiyatın annenin evladına, evladın da anneye duyduğu sevgi olduğunu belirtti.​

Başkan Salaş mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Dünyanın en yüce ve kutsal sorumluluğunu; sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla yerine getiren annelerimiz ile ilgili dinimiz, anne ve babaya itaatin üzerinde önemle durmakla birlikte, Annelerin bu emeklerine karşılık olarak, onlara iyi davranmak ve değer vermek, hem dini, hem de insani görevimizdir. Annelerimize ne kadar hizmet etsek azdır. Annelerimize ilgimizi eksik etmeden, fazlasıyla hak ettikleri sevgi ve saygıyı her zaman göstererek, mutlu ve huzurlu yaşamalarını sağlamak, her evladın görevidir. Barış ve sevgi dolu bir dünyanın temeli, annelerin yetiştireceği bireyler sayesinde atılır.

Şefkat ve huzur pınarlarımız olan ve dünyanın en yüce, en kutsal sorumluluğunu tabiatındaki sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla yerine getiren, hayırlı ve güzel nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa fedakârca göğüs geren tüm annelerin ve özellikle şehitlerimizin annelerinin Anneler Günü’nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.